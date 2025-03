Reprodução/Instagram Virginia com o filho

Virginia Fonseca compartilhou a notícia de que seu filho caçula, José Leonardo , de cinco meses, recebeu alta médica após ficar internado por bronquiolite. O bebê estava hospitalizado desde o último sábado (1º) no Hospital Jutta Pediátrico, localizado na zona sul do Rio de Janeiro.

Em um desabafo nas redes sociais, Virginia revelou que essa foi a primeira vez, desde que se tornou mãe, que enfrentou uma situação tão delicada. Ela descreveu o momento como desafiador e emocionalmente intenso, mas expressou gratidão pela recuperação do filho. “Recebeu alta, e toda honra e glória a Deus! Foi a primeira vez desde que virei mãe que tive que passar por isso. Quando cheguei no hospital, só queria chorar, me via em um beco sem saída”, relatou.





A influenciadora, que também é mãe de Maria Alice e Maria Flor , compartilhou um carrossel de fotos mostrando o pequeno José Leonardo durante a internação, incluindo momentos em que ele precisou usar máscara de oxigênio para auxiliar na respiração. Ela destacou a dedicação da equipe médica e de todos os profissionais do hospital, agradecendo pelo cuidado e atenção dedicados ao filho.

“Fizemos de tudo pela melhora do José. Eu, tia Vil e todos os profissionais excelentes do Hospital Jutta Pediátrico. Sou eternamente grata por terem cuidado do meu filho como se fosse deles”, escreveu. Virginia também agradeceu aos seguidores pelas mensagens de apoio e orações durante o período difícil.

No boletim médico divulgado pelo hospital, foi informado que José Leonardo apresentou uma evolução clínica positiva, não necessitando mais de oxigênio suplementar e conseguindo se alimentar normalmente.