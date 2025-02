Reprodução: Instagram Viih Tube e Ravi

Viih Tube iniciou a terça-feira (11) com um motivo especial: o mesversário de Ravi, segundo filho com Eliezer. A influenciadora publicou fotos do bebê e comemorou os 90 dias desde o seu nacimento.



"Feliz 3 meses meu pequeno príncipe. Hoje o dia já começou agradecendo pela sua vida, pela sua saúde, eu me lembro que quando passamos aquilo tudo no hospital eu fechava meus olhos e imaginava você já com 3 meses pra me acalmar, imaginava a fase mais frágil passando", iniciou ela.

Em dezembro, Ravi recebeu alta depois de ficar 19 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) a partir do diagnóstico de enterocolite, uma inflamação no intestino. A ex-BBB, então, celebrou a melhora do filho.

"E parece que eu só abri os olhos e já estamos aqui, passou tão rápido. Mas você está MUITO mais forte, saudável do que eu poderia imaginar", afirmou. "Você se recuperou de tudo TÃO rápido meu príncipe que nem parece que passamos tudo aquilo! Você é FORTE, você é um GUERREIRO, você é meu PRÍNCIPE", enalteceu ela.