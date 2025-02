Reprodução Influenciador fitness diz que come quase mil ovos por mês



O fitness Joseph Everett, morador de Tóquio, decidiu testar os efeitos de uma dieta extrema: consumir 30 ovos por dia durante um mês. O objetivo era avaliar se essa prática poderia impulsionar o crescimento muscular de forma semelhante ao uso de esteroides.

Durante o período, Everett manteve uma rotina intensa de levantamento de peso e documentou sua experiência em um vídeo no YouTube, que já acumula mais de 780 mil visualizações. Antes e depois do experimento, ele realizou exames de sangue para monitorar possíveis impactos na saúde.

Os resultados foram notáveis: ele ganhou 6 kg de massa muscular e aumentou sua capacidade de levantamento de peso em 20 kg. Além disso, surpreendentemente, seus níveis de colesterol ruim permaneceram estáveis, enquanto o colesterol bom aumentou. Também houve uma redução nos triglicerídeos, um tipo de gordura ligada a doenças cardiovasculares.

Everett complementava a dieta com arroz, carne, frutas e iogurte, consumindo cerca de 3.500 calorias diárias.

“30 ovos me dão 190 gramas de proteína, minha quantidade diária de vitamina A, 120% da minha vitamina D e toneladas de vitaminas do complexo B”, explicou .

Apesar dos benefícios observados, ele enfrentou desafios. Após alguns dias ingerindo ovos crus, desenvolveu problemas digestivos.

"Fiquei preso no banheiro por mais de uma hora, estava realmente constipado e com cólicas dolorosas”, relatou. O problema melhorou quando ele voltou a cozinhar as claras.

No fim do experimento, seus níveis de testosterona não apresentaram alteração significativa, apesar de ele ter se sentido mais disposto e com maior libido. “Meu humor, foco e energia faziam parecer que eu tinha níveis mais altos de testosterona, mas aparentemente não”, afirmou.

Embora reconheça que os ovos sejam uma excelente fonte de proteínas e nutrientes, especialistas recomendam moderação no consumo, priorizando métodos de preparo mais saudáveis, como ovos cozidos.