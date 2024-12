Instagram/@virginia Virginia Fonseca exibe marquinha impecável e abdômen trincado após bronzeamento





A influenciadora Virginia Fonseca surpreendeu seus seguidores nesta segunda-feira (16) ao compartilhar uma foto exibindo seu abdômen definido e a marquinha do bronzeamento artificial recém-feito.

Nos stories, Virginia apareceu usando a parte de baixo do biquíni combinada com uma blusa de manga longa. Em uma selfie no espelho, ela levantou a blusa para mostrar o resultado do bronze, destacando seu tanquinho trincado e a marquinha que realçou sua silhueta.

"Ela desenha o corpo todinho! Fica simplesmente divino", comentou a influenciadora ao dividir um vídeo mostrando o processo do bronzeamento com seus fãs.