Reprodução Luana Piovani

Em entrevista ao programa "Sem Censura", da TV Brasil, nesta segunda-feira (25), a atriz Luana Piovani criticou a Globo ao relembrar o episódio de violência doméstica que sofreu em 2008, cometido pelo ex-namorado Dado Dolabella. A artista destacou o tratamento hostil que recebeu após a denúncia, especialmente pela emissora onde trabalhava.

"A maior dor que eu passei não foi ter sido agredida, foi o que a sociedade fez comigo depois. Eu estava em uma época que não era um movimento comum. Eu nunca aceitei a roupinha que a sociedade quis me vestir. Quando eu denunciei a violência, as pessoas me espezinharam, a sociedade me espezinhou, a empresa na qual eu trabalhava me tratou mal", desabafou Piovani.

A atriz revelou que, após denunciar Dolabella, foi retirada de um programa da Globo e enfrentou exclusão social. "Eu não tive suporte de absolutamente ninguém que não fossem os meus pais, os meus cinco amigos que souberam e o meu terapeuta. Eu estava fazendo um programa na Globo, eles me tiraram do programa. As pessoas diziam que eu tinha feito aquilo porque eu queria aparecer."

Piovani também criticou o machismo estrutural e refletiu sobre a responsabilidade das mulheres na perpetuação desse comportamento: "O que atrapalha a nossa luta são as mulheres machistas. Enquanto as mulheres forem machistas, elas dão forças aos homens que são machistas."

Dado Dolabella foi condenado pela Lei Maria da Penha em 2014 e cumpriu pena de dois anos e nove meses em regime aberto por danos morais.