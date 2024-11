Instagram/@eliezer 20/11/2024 Eliezer derrete a web ao postar foto de Ravi no colo de Lua





Papai coruja na área! Eliezer encantou a web nesta quarta-feira (20), ao compartilhar uma foto emocionante de seus filhos. No registro, o recém-nascido Ravi aparece aconchegado no colo da irmã mais velha, Lua , de apenas 1 ano. Em meio ao feriadão, o clique trouxe um momento de pura fofura para seus seguidores.

"O clique mais lindo do meu feed. Meus filhos!", declarou Eliezer na legenda.





A chegada de Ravi tem sido marcada por muita emoção para a família. Após seu nascimento no último dia 11, Viih Tube precisou passar por uma transfusão de sangue, mas agora comemora os primeiros momentos ao lado do bebê.

Ainda nesta quarta-feira (20), Viih publicou um vídeo especial mostrando o instante em que teve o contato pele a pele com Ravi . Ela refletiu sobre o impacto do "método canguru" : “Estudos comprovam que o contato pele a pele da mãe com o bebê traz muitos benefícios. Eu comprovei isso na pele”

Parto de Ravi

A influenciadora também compartilhou detalhes sobre o nascimento do pequeno. Ravi chegou ao mundo com um leve desconforto respiratório e precisou ser encaminhado para a incubadora.

"Esse foi o momento mais lindo que vivi no meu parto. A pediatra veio me avisar que ele nasceu com um desconforto respiratório considerável, já estava com a sala reservada na UTI, mas que poderia dar um cheirinho antes de ir. Quando colocou ele no meu colo, os sinais dele começaram a voltar, melhorar, ele sentiu minha pele, coração. Eu ia ficar três horas em observação ainda porque minha cesárea tinha passado por algumas complicações, mas a pediatra que ele ficaria comigo antes de ir para UTI para ver se estabilizava a ponto de não precisar ir. Não tive golden hour por conta do desconforto dele, ele teve que ir para observação, não consegui amamentar", falou.

"Estava bem aflita, com medo, ele fazendo carinho no meu rosto, parecia que até ele queria me acalmar. Ele todo lindo, melhorando cada minuto. A pediatra só liberaria se ele sentisse vontade de mamar. Ele começou a sugar o dedinho, a pediatra decidiu colocar uma roupinha e colocar para mamar. Não precisou ir para UTI, tudo pelo colo de uma mãe, do afeto, dessa conexão mãe e filho que é muito real", disse Viih.