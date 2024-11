Instagram/@eliezer 18/11/2024 Eliezer surge sorridente em foto em família





O influenciador Eliezer compartilhou nesta segunda-feira (18) fotos sorrindo ao lado da família, celebrando a união e o momento especial.

O ex-BBB e a influenciadora Viih Tube deram as boas-vindas a Ravi no dia 11 de novembro, e o casal também é pai de Lua, de 1 ano.





Em sua postagem, Eliezer escreveu: "Nós 4. Minha família 💙💜🙏 Obrigado, meu Deus, coração transbordando de amor e gratidão por tudo o que o Senhor preparou pra minha vida. Não sei nem o que dizer, impossível descrever tudo o que estou sentindo… só agradecer, agradecer e agradecer."

Parto





Viih Tube , de 24 anos, e Eliezer , de 34 anos, deixaram os seguidores emocionados neste domingo (17) ao publicarem um vídeo emocionante do parto de Ravi.

"O dia mais inesquecível da minha vida! Esse parto me ensinou muito! Me ensinou a ter fé, me ensinou que não tenho o controle de tudo, me ensinou a confiar ainda mais em Deus que ele cuida de tudo, me ensinou a saber parar quando o corpo dá sinais, me ensinou que não tem nada mais precioso que a segurança e a saúde da minha família" , iniciaram o casal.

"Depois desse dia, vieram dias que eu não imaginava, dias difíceis, eu tive muito medo, ficava pensando na minha família em casa, querendo estar lá e hoje que estou aqui, eu só sei agradecer todos os dias! Me ensinou muito sobre gratidão! Eu só sei ser feliz, só sei agradecer! Obrigada meu Deus, por cuidar da minha família!", continuaram.

Ao final, Viih Tube fez um agradecimento especial para a equipe médica e acrescentou: “Minha mãe e meu esposo que sem eles eu não teria conseguido passar por tudo que passei nessa 1 semana! E a vocês, que mandaram mensagens positivas e torceram pela minha melhora. Já estou ótima em casa com minha família!”.