Reprodução/Instagarm Kendall Jenner





Kendell Jenner elevou a temperatura nas redes sociais. É que a modelo presenteou os 290 mil seguidores com foto picantes. Nas imagens, a irmã das Kardashian surgiu sem sutiã, enquanto posava para as lentes do fotógrafo.

Os cliques levaram os fãs á loucura. "Que mulher 🔥🔥🔥🔥", escreveu um deles. "Estou apaixonado pelo seus olhos e pelo mistério mostrado neles 🥰", assumiu um outro. "Te venero 😍", publicou uma terceira.