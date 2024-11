Reprodução O ator ficou conhecido por interpretar Joey Tribbiani no seriado norte-americano 'Friends'

Os fãs da série norte-americana "Friends" foram pegos de surpresa ao abrirem as redes sociais nesta semana com a nova propaganda de um banco no Brasil . A empersa escolheu o ator Matt LeBlanc , conhecido por interpretar o Joey Tribbiani no seriado, para ser o novo garoto-propaganda da marca.



O comercial foi veiculado pela primeira vez no intervalo do programa Fantástico , da TV Globo, no último domingo (3). Segundo o banco digital, Matt agora seria o seu "novo amigo", fazendo uma alusão direta ao nome do programa. "How you doing, Brasil?", pergunta o ator, fazendo referência a sua clássica frase do show.

Além da campanha envolvendo Matt, a Nubank ainda espalhou quatro réplicas das portas roxas da série pela capital paulista. A participação de Matt na campanha publicitária foi elogiada pelos fãs, uma vez que o ator é conhecido por recusar participar de peças publicitárias há pelo menos 20 anos, quando o show encerrou em 2004.

"Como pode uma publicidade me fazer chorar? 😭", perguntou uma seguidora nos comentários da publicação. "Não acredito que fiquei emocionada com uma propaganda 🥹❤️", brincou uma outra. "Todo fã que respira repetiu junto: How you doing? 😏😅💜", observou uma outra.