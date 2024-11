Reprodução/Globo Raul Gil

O veterano Raul Gil publicou um vídeo neste sábado (2), após viralizar o rumor de que estaria deixando o SBT após 14 anos no ar. Pelo Instagram, ele tranquilizou o público e esclareceu um suposto mal-entendido.

O que aconteceu?

Nos últimos dias, o colunista Sandro Nascimento, do NaTelinha, divulgou que Raul Gil poderia estar de saída do SBT, gerando apreensão nos bastidores.

Diante da repercussão, o veterano apareceu em um vídeo nas redes sociais para apaziguar a situação e esclarecer o equívoco. "Vocês estão preocupados, achando que o Raul Gil vai embora, [sobre] o último programa. Eu falei [que gravei] o último programa, mas era o último programa do ano. Já gravei, tô gravando programa de Ano Novo, já gravei programa de Natal. Depois vou pegar umas férias e 2025 é outro ano", desconversou.

O apresentador ainda chamou a atenção dos fãs ao afirmar que ele próprio avisará caso decida sair do SBT. "No dia que eu tiver que sair do SBT eu vou falar para todo mundo, tá bom?! Não precisa ficar preocupado que eu não vou sair, não", declarou.

Ele reforçou que a gravação foi do último programa de 2024 e deu detalhes sobre a atração. "Vou fazer o último programa do ano. E vocês podem assistir porque são programas de final do Shadow Brasil Gospel e, olha, está uma loucura. Nunca vi tanta gente cantar bem. Me aguarde 2025, tô gravando o último programa do ano. Final do Shadow Brasil Gospel, não percam".