Reprodução/Instagram Gil do Vigor fala sobre fraude que estão fazendo com sua imagem





Nesta sexta-feira (13), Gil do Vigor desabafou nas redes sociais que sua imagem está sendo usada sem sua autorização como forma de golpe, para vender empréstimos.

A imagem está sendo usada por inteligência artificial. "Eu estou com muita raiva, muita raiva! Sabe por que, minha gente? Porque é muita irresponsabilidade, onde é que esses criminosos chegam ao ponto de utilizar a nossa voz… Inteligência artificial comigo não, porque eu já entrei com uma ação", começou ele.





Ele prosseguiu e alertou que outras celebridades estão passando pelo mesmo. "Olha, gente, não estou incentivando vocês a fazer empréstimo de coisa nenhuma, estão usando a minha imagem! Então, se você ver qualquer pessoa pedindo aí: ‘Faça empréstimos’, com a minha foto, com a minha imagem, com a minha voz, é mentira", disse.

Luciana Gimenez também foi vítima

Luciana Gimenez usou os stories do Instagram para relatar que fez um boletim de ocorrência após ser vítima de um crime virtual. Conforme o relato, ela falou que sua imagem foi usada por inteligência artificial para divulgar supostos descontos de roupas, acessórios e calçados da marca de luxo Prada.



Ela ressaltou que não tem qualquer vínculo com a página e não é ela que gravou os conteúdos. Ela fez o BO no dia 25 de agosto e o seu jurídico passou a cuidar do caso para tomar as medidas cabíveis.

"A tecnologia, quando bem usada, pode levar a humanidade a evolução, mas pessoas de mau caráter têm usado a inteligência artificial para praticar crimes. Estou sendo vítima de um crime, onde minha imagem e voz, com áudio criado por IA falam de promoções e bazar, de uma marca de luxo, que não estão acontecendo. Não acreditem, é um golpe!", declarou ela.

"Essas pessoas são criminosas, e eu, junto ao meu corpo jurídico, estamos tomando as medidas legais. Conto com a ajuda da Meta para tirar essas publicações do ar", finalizou.