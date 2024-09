Reprodução: Instagram Luana Piovani

A atriz Luana Piovani se despediu, na última quarta (11), da viagem que fez para o Brasil nos últimos dias. Para isso, ela abriu o álbum de fotos de sua estadia em Fernando de Noronha. "E lá em casa", escreveu ela em um dos momentos registrados.

Agora, ela retorna à Portugal para iniciar os trabalhos de sua peça "Cantos da Lua". "Como eu já estou voltando para casa e estou completamente em um 'mood' Portugal e peça de teatro, vocês já viram que eu estou com outdoors da peça no shooping, né?", comemorou ela enquanto estava no aeroporto aguardando o vôo.

"Para comemorar meus 35 anos de carreira, estou convidando o público para dividir o palco comigo", contou. No início do dia, a artista ainda falou sobre os futuros trabalhos e o retorno ao Brasil para o Ano Novo.

"Vou fazer minha peça, daí eu vou viajar com a minha peça em Portugal, não sei se vou fazer mais nenhum trabalho em televisão, por enquanto, mas vai ser muito bom criar plateia em Portugal, ter esse contato com o público português, cantar, passar o Réveillon no Brasil", disse.

"Tem anos que não passo o Réveillon no Brasil, solteira, muitas coisas novas, coisas diferentes", finalizou Piovani.