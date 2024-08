Divulgação Sophia foi convidada a assistir e cobrir o show da banda sul-coreana NTX em João Pessoa.





Com apenas 8 anos, Sophia Eldo, natural do Ceará, já conquistou admiradores ao redor do mundo com sua paixão pela cultura coreana. Conhecida como a "lucky girl" após ter sido abraçada pelo astro Cha Eun Woo, a jovem influenciadora vem mostrando que seu entusiasmo pelo K-pop transcende os palcos.

Recentemente, Sophia foi convidada a assistir e cobrir o show da banda sul-coreana NTX em João Pessoa. Durante o evento, ela teve a oportunidade de entrevistar os integrantes do grupo, que ficaram encantados com a box repleta de presentes cearenses que a pequena trouxe para eles. Essa experiência não apenas reforçou seu amor pelo gênero musical, como também destacou a simpatia e carisma de Sophia, que conquistou o afeto dos membros da banda.





O NTX (엔티엑스), atualmente em sua primeira turnê pelo Brasil, passou por cidades como Brasília, João Pessoa, Belo Horizonte, Niterói e São Paulo. A turnê, que segue até o dia 19 de agosto, é organizada pelo Centro Cultural Coreano no Brasil em parceria com outras instituições. Formado por nove integrantes—Hyeongjin, Yunhyeok, Jaemin, Changhun, Hojun, Eunho, Jiseong, Seungwon e Rawhyun—o grupo estreou oficialmente em 30 de março de 2021 com o single “Kiss The World”. Para saber mais sobre o grupo, é possível segui-los no Instagram oficial @ntx_official_.

A habilidade de Sophia em compartilhar a magia da cultura coreana com seus seguidores é cativante. Para acompanhar suas aventuras e se encantar com sua doçura, siga Sophia Eldo no Instagram @sophiaeldoreal, no TikTok e YouTube como Sophia Eldo.