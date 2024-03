Reprodução/Instagram - 14.03.2024 Carol Nakamura realizou procedimento estético no bumbum





Carol Nakamura realizou um procedimento estético no bumbum e exibiu o resultado para os seguidores no Instagram. A atriz explicou que um pequeno desnível muscular na região motivou a realização da intervenção.

"Um detalhe me incomoda há tempo e fiquei fingindo que não me incomodava. O meu bumbum começa bonitinho e, no final dele, ao invés dele ter aquele acabamento redondinho, ele tem um desnível muscular bem leve, mas que me incomoda e eu sempre deixei passar", esclareceu.





A ex-bailarina do Faustão realizou um procedimento com aminoácidos injetáveis e aplicação de ácido hialurônico nos glúteos para corrigir o desnível. "Nunca tinha colocado essas coisas, sempre tive um bumbum cheio. Só que precisava colocar aqui para corrigir aquela falha", avaliou.

Após a aplicação, Carol contou que esta foi a primeira sessão do procedimento estético no bumbum e demonstrou estar satisfeita com o resultado. "Botou bem pouquinho de preenchimento [...] Isso é ácido hialurônico para o corpo, em uma quantidade bem baixa, para quem precisa. Estou apaixonada", comentou.

