Thaila Ayala celebra 'mêsversário' da filha caçula: 'Amor mais louco'





Nesta sexta-feira (16), Thaila Ayala celebrou o ‘mêsversário’ de 10 meses de Tereza, filha caçula da atriz. A pequena é fruto do relacionamento entre Thaila e Renato Góes, que possuem outro filho, Francisco, de 3 anos. Nas redes sociais, a atriz compartilhou registros da comemoração, que foi realizada na casa de Thaila no Rio de Janeiro. ‘10 meses de Tereza! 10 meses do amor mais louco, transformador e apaixonante que existe!’, escreveu na legenda.













Em um dos registros, Thaila aparece cantando ‘parabéns’ ao lado dos filhos, Tereza aparece em frente a um bolo coberto por calda e morangos.





A filha da atriz passou por uma cirurgia aos 2 meses de vida, depois de ser diagnosticada, ainda no útero, com Comunicação Interventricular (CIV), um tipo de cardiopatia congênita. O procedimento foi feito em São Paulo.

