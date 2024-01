Saúde mental

O relacionamento com Luísa Sonza gerou um caos na vida do cantor. Mesmo depois do término, os ataques não pararam. "Todas as fofocas e especulações me geraram muita insegurança. Me deixou em evidência, claro, mas muita gente só me conheceu por talarico, pegador de mulher casada e esses nomes feios que a galera chama e inventa. Agora, estou conseguindo me reconstruir e me levantar novamente. Estou me recuperando até hoje porque me abalou muito emocionalmente", desabafou.