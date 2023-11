Reprodução / Instagram Uma internauta apontou a semelhança do menino com o pai, Fred

Bianca Andrade encantou os seguidores ao postar um vídeo do filho, Cris, de dois anos, na primeira ida ao dentista, nesta segunda-feira (27).

“Tópico sensível: o Cris no dentista”, a influenciadora legendou a publicação, que rendeu comentários dos internautas.

“O neném já está um rapazinho”, disse um. “Eu não tenho estrutura para essa criança, socorro”, se derreteu outra. “Um fofo, lindo demais”, elogiou mais uma.

Uma seguidora apontou a semelhança de Cris com o pai, Fred: “A Bianca clonou o Fred.”

Cris é filho de Boca Rosa e Fred, ambos já participaram do BBB. E segundo o youtuber, eles só tiveram o filho por causa do reality. “A gente só tem o Cris por causa do BBB. A gente estava muito distante quando ela veio para o BBB. Ela estava namorando outro (o músico Diogo Melim, da banda Melim), e eu fiquei apreensivo. Falei 'nem vou assistir', mas não aguentei. A gente já tinha ido e voltado milhares de vezes, mas ela estava namorando outro cara, e o malandro terminou. Foi quando a gente voltou a se falar”, contou ele em uma conversa com Bruna Griphao durante o confinamento.