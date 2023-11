Graciele Lacerda

A esposa de Zezé Di Camargo entrou em uma polêmica complexa ao ser acusada de criar um perfil falso para atacar membros da família do noivo. A influenciadora teria criticado as filhas do cantor, Wanessa e Camilla Camargo, a ex-esposa, Zilu Godói e Amabylle Eiroa, esposa de Igor Camargo, que foi quem denunciou Graciele nas redes sociais.