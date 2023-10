Reprodução Ricardo Merini estava desaparecido

O corpo do ator e modelo Ricardo Merini, que estava desaparecido, foi localizado neste sábado (28), no IML (Instituto Médico Legal) de São Paulo. Ele foi visto, pela última vez, ainda com vida, na semana passada, no bairro da Bela Vista, região central na capital paulista.



O caso está sendo investigado pela 5ª Delegacia de Investigações sobre Pessoas Desaparecidas do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a causa da morte ainda não foi descoberta até a última atualização desta reportagem.



O corpo foi identificado pelo IIRGD (Instituto de Identificação Ricardo Gaumbletaun Daunt) através de digitais dactiloscópicas coletadas pelo IML.

Vídeos de uma câmera de segurança mostraram que Ricardo chega em casa, de uma viagem a Chapecó (SC), às 21h47, do dia 21 de outubro, e sai às 23h36 do mesmo dia. Nos registros, ele confere informações no celular e sai caminhando. De acordo com uma amiga, ele iria se encontrar um outro amigo mas o encontro nunca aconteceu.

