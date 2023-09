Looks iguais

Com tantos famosos marcando presença na área VIP, era capaz de alguém acabar com looks iguais, não é mesmo? Isso aconteceu com a influenciadora Thaynara OG e a ex-BBB Larissa Santos. As duas apostaram em um conjunto transparente composto por meia calça e blusa segunda pele, e por um preço acessível, as peças juntas custaram R$205 reais.