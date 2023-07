Reprodução/Instagram Teatro Oficina atualiza estado de saúde de Zé Celso Martinez

O Teatro Oficina, de Zé Celso Martinez Corrêa, publicou uma nota sobre o estado de saúde do dramaturgo. O profissional foi internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, após um incêndio em sua casa, nesta terça-feira (4). Ele ficou com queimaduras graves no rosto, braços e nas pernas.

Em nota, a equipe pede para que não sejam feitas especulações sobre o ocorrido e informa que outras três pessoas estavam no apartamento. Uma delas o marido de Zé, o também diretor Marcelo Drummond, de 60 anos.





"NOTA PÚBLICA: Após incêndio em seu apartamento, na madrugada de hoje (4/7), Zé Celso foi hospitalizado. Aguardamos boletins médicos oficiais, desejando que a imprensa respeite o momento sem maiores especulações", começaram.

Na sequência, eles comentaram sobre os outros moradores e o cachorro do casal. "Os outros três moradores da casa, entre eles Marcelo Drummond, estão em observação pela inalação de fumaça. O cachorro Nagô também está em uma clínica veterinária em observação. Importante agora é formarmos um grande cordão de axé, reza, proteção y cura", concluíram.

Por fim, o teatro anunciou que o espetáculo Valsa no Tempo, que aconteceria nesta terça-feira (4), foi cancelado.

