Reprodução / Instagram Alisson Hentges e Thamara Térez viajam juntos após suposta traição

Alisson Hentges e Thamara Térez estão juntos na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais, após indícios que o influenciador teria traído a esposa em uma barraquinha de cachorro-quente, o que despertou curiosidade nos internautas.

Na época, Alisson afirmou que a moça estava tentando beijá-lo e ele estava tentando se afastar.





Porém, a moça contradisse essa versão e afirmou que eles estavam sim em um momento íntimo e que Alisson não tentou se afastar em nenhum momento.

Até o momento, Thamara não se pronunciou diretamente sobre o assunto.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.