O apresentador Otaviano Costa completa 50 anos, nesta quarta-feira (30) e conta sobre a atração intensa com a esposa, Flávia Alessandra, com quem é casado há 16 anos.

Em comemoração ao aniversário, Otaviano comenta para a revista GQ BRasil que a relação do casal é calorosa e ainda existe aquele fogo do começo do relacionamento: “Temos muito calor para viver. Somos namorados até hoje! A gente se curte muito, existe ainda aquele tesã0 do começo da relação. Gostamos de nos pegar, de nos beijar e de nos apertar”.

Além disso, o apresentador falou sobre a carreira profissional, como é capaz de alçancar novos objetivos e se manter motivado: "Quando resolvi não só ficar restrito ao universo da TV, me fiz três perguntas: ‘O que quero fazer?’; ‘Com quem quero fazer?’; e ‘Como quero fazer?’. (...) Eu precisava acreditar na minha visão de negócios, no meu planejamento, na minha intuição e no meu tino comercial. Esse passo foi fundamental para eu dar um rumo diferente para a minha trajetória", relata Otaviano.