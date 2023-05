Reprodução/Instagram - 24.05.2023 Maria Guilhermina, filha de Letícia e Juliano Cazarré, nasceu com condição rara no coração

Nesta quarta-feira (31), Juliano Cazarré respondeu a algumas perguntas dos seguidores, abordando o estado de saúde de Maria Guilhermina, filha caçula de 11 meses do ator, e a esperança que a família mantém em vê-la curada.

"A Guilhermina está bem. Ela está em São Paulo com a mamãe, estão estabilizando seu estado de saúde e ajustando alguns medicamentos. Se Deus quiser, em breve ela poderá voltar para casa ao lado da Letícia. Não é fácil para nós vermos um filho passando por isso, mas com certeza é ainda mais difícil para ela enfrentar essa situação", compartilhou o ator.





Juliano Cazarré também compartilhou detalhes sobre as orações diárias pela vida da filha. Ele afirmou que pede para ver a filha curada e com pleno funcionamento do intelecto. Segundo o ator, tudo que deseja é que Guilhermina possa levar uma vida saudável.

Maria Guilhermina nasceu com Anomalia de Ebstein, uma rara cardiopatia que afeta a válvula tricúspide. Na última semana, a menina passou por mais uma cirurgia, e Letícia Cazarré, esposa de Juliano, compartilhou com os fãs essa nova etapa no tratamento da filha.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.