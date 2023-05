Reprodução / Twitter 30.05.2023 Pônei faz cocô no meio da festa de aniversário de Maria Alice

Virginia Fonseca e Zé Felipe estão festejando o segundo aniversário da filha mais velha, Maria Alice, em grande estilo nesta terça-feira (30). A comemoração aconteceu em Goiás e contou com uma festa deslumbrante.

A influenciadora e empresária compartilhou momentos especiais no Instagram, mostrando a preparação da menina para a celebração e a chegada da família ao evento. A decoração em tons de rosa e branco, com o tema de unicórnio, encantaram a todos.





Para abrilhantar o dia da aniversariante, Zé Felipe e Virginia colocaram Maria Alice para entrar na festa montando em um pônei. O que o casal não previu era que o pequeno equino iria escolher justamente o momento mais gravado da festa para realizar necessidades básicas.

Ao entrar no salão, o pequeno pônei ignorou os flashes das câmeras as dezenas de convidados e fez cocô bem no meio da festa.

Maria Alice, filha da Virgínia com Ze Felipe comemora hoje os seus 2 anos, e a diva entrou montando em um pônei. pic.twitter.com/04Bc3U92JU — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) May 31, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.