Reprodução / Instagram 30.05.2023 Gil do Vigor dará aulas de matemática grátis para candidatos do ENEM

Gil do Vigor revelou uma iniciativa para auxiliar candidatos a ingressarem na universidade através do Enem: aulas gratuitas de matemática. Estreando no YouTube, o economista apresentará o quadro Matemática do Vigor, oferecendo vídeo-aulas para esclarecer dúvidas e fornecer dicas sobre a disciplina.

A primeira aula do canal será lançada no dia 5 de junho, coincidindo com a abertura das inscrições para o exame nacional de 2023.





A ideia do projeto surgiu do desejo pessoal de Gil de facilitar o acesso ao conteúdo educacional para pessoas que não têm recursos financeiros para pagar cursos preparatórios particulares para o Enem.

Como formado em economia pela Universidade Federal de Pernambuco e estudante de doutorado na Universidade da Califórnia, Gil começou a jornada acadêmica em escolas públicas e foi o primeiro da família a alcançar a universidade.

O anúncio do projeto foi feito por Gil pelo Instagram. “Preparei esse material com muito carinho e cuidado. Teremos aulas de matemática de uma forma bem didática e divertida, para que vocês saiam confiantes e motivados para encarar qualquer desafio, visse?”, declarou o economista na legenda.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.