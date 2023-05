Reprodução/ Twitter Felipe Neto crítica encontro de Lula com Maduro: 'Ditador sanguinário'

Felipe Neto usou o Twitter para criticar o encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, nesta segunda-feira (29). Ele publicou uma foto dos dois juntos ao lado de uma registro antigo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com o político venezuelano.

"Continuo condenando veementemente a relação de companheirismo com ditadores sanguinários. Esse é meu discurso há muito tempo e continuará sendo. Quem não respeita os Direitos Humanos não pode ser tratado com sorrisos", escreveu ele, que demonstrou apoio a Lula nas eleições de 2022.

Fique por dentro do mundo dos famosos!Veja as notícias no iG Gente!



Em seguida, Felipe explicou porque incluiu a imagem de Jair Bolsonaro no post. “A ideia das duas fotos é mostrar para bolsonarista que eles não têm moral nenhuma para falar do encontro com Maduro, porque eles não condenam o líder supremo pelas relações dele com ditadores...", pontuou.

Maduro está no Brasil para a cúpula de líderes da América do Sul desta terça-feira (30). Ele foi recebido, nesta segunda-feira (29), por Lula e pela primeira-dama Janja no Planalto.

Continuo condenando veementemente a relação de companheirismo com ditadores sanguinários.



Esse é meu discurso há muito tempo e continuará sendo.



Quem não respeita os Direitos Humanos não pode ser tratado com sorrisos. pic.twitter.com/UR4uRDmqkc — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) May 29, 2023













+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente