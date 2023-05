Anitta abre seu coração em entrevista para Harper´s BAZAAR US, fala sobre religião e explica porque deixou a Igreja Católica.

A cantora já frequentava desde pequena a igreja, com o avô, que na época tocava piano. Tudo aconteceu quando o padre predileto de Anitta resolveu fazer uma homenagem à cultura negra, no Dia da Consciência Negra, e foi expulso. Ela disse que ficou frustrada e não queria mais voltar para a instituição.

Desse modo, a artista decidiu ir para o candomblé, mesma religião do pai, que segue até os dias de hoje. Mesmo assim, Anitta sofre muito preconceito. "Quando vem das comunidades pobres, as pessoas veem isso como uma coisa ruim. Quando vem dos negros, quando vem dos índios, quando vem dos asiáticos, todas as pessoas que sofrem racismo, acho que essas religiões sofrem mais." , relata a cantora.

Além do mais, ao longo da entrevista, Anitta conta sobre a carreira, a infância e novas parcerias que estão por vir, como a com o cantor Sam Smith.