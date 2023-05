Reprodução/Instagram Mariely Santos faz tour completo pela mansão nova: 'Sensação de vitória'

Após revelar a compra da casa nova , Mariely Santos matou a curiosidade dos seguidores e fez um tour pela residência.

Com um vídeo no Youtube, a irmã de Mirella Santos exibiu a mansão completa com três quartos, piscina, escritório, área gourmet e mais.





A Gêmea Lacração contou que a casa ainda vai passar por uma grande reforma para ficar do jeito que ela e o namorado sonham.

Além disso, ela garantiu que os fãs vão ficar por dentro de toda a mudança através de novos vídeos no canal.

"Minha gente, todo mundo mandando cada mensagem linda. Estou tão feliz, chorei. Que conquista linda! Agradecer primeiramente a Deus, depois a vocês. Estou sem palavras, sem acreditar ainda que vamos morar em uma casa tão linda", celebrou ela nos Stories.

O vídeo do tour completou entrou para o topo dos mais assistidos do Youtube.

