João Gomes dividiu com os seguidores a saga do encontro com Leonardo. O cantor lamentou não ter conseguido tirar uma foto com o ídolo ao vê-lo no aeroporto.

A voz de 'Dengo' estava no ônibus a caminho do avião, enquanto o pai de Zé Felipe já estava embarcando na aeronave, porém, o motorista não parou para concretizar o encontro pessoalmente.





"Vi a lenda passar diante dos meus olhos. Duas vezes já, que tristeza, e não consigo tirar uma foto", lamentou João nos Stories do Instagram.

Mais tarde, o jovem de 20 anos foi surpreendido com um recado do sertanejo. "Grande cantor e ídolo João Gomes, que pena que a gente não se encontrou. A gente estava no mesmo hotel, passou um pelo outro e não teve oportunidade de se conhecer pessoalmente. É a minha vontade também, pode ter certeza. Tenho muito o que aprender com você ainda, menino. Parabéns pelo seu sucesso, e que Deus te ilumine nas estradas desse Brasilzão", desejou ele.

João reagiu ao vídeo do veterano. "Eu que preciso aprender sobre essa vida contigo. Parece um sonho", declarou.

