Bel Acosta Sidney Magal é transferido para São Paulo após passar mal em show

Sidney Magal foi transferido para um hospital em São Paulo após ser internado em São José dos Campos. Ele passou mal em um show na cidade.

Segundo o g1, às 23h30, o cantor se transferiu por uma ambulância do Hospital do Coração.





Após o vídeo do ocorrido viralizar, o artista usou as redes sociais para tranquilizar os fãs. Magal contou que não teve nada grave, apenas um pico da pressão.

"Estou aqui para tranquilizar vocês, que no ocorrido no show de ontem aqui em São José dos Campos, eu tive uma pressão alta elevadíssima, um pico de pressão. Eu já tenho pressão alta há muito tempo, me preocupei e achei que deveria correr para o hospital", disse.





