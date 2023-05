Traições, agressões e assédio: famosos que se desculparam publicamente

Boninho para Rubens Barrichello

Boninho fez uma brincadeira de mau gosto com o piloto de Fórmula 1. Quando Ana Furtado comemorou a vitória do Brasil na Copa do Mundo com 17 anos de atraso, o diretor a comparou com Barrichello, que ficou chateado com a piada. O Big Boss precisou publicar uma retratação no Instagram para se desculpar com o colega: “Respeito muito o Rubinho, pelo seu talento indiscutível, simpatia e profissionalismo”, escreveu.