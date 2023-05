Destino

O voluntariado em um orfanato fez com que a jornalista Gloria Maria encontrasse duas meninas, Maria e Laura. Foi encanto à primeira vista. Após entrar com processo de adoção, veio a surpresa que colaborou ainda mais para que Gloria acreditasse no destino, apesar da diferença de idade, elas eram irmãs. A jornalista morreu em 2023, mas deixou o legado e a fortuna de herança para as filhas que ela criou sozinha.