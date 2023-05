Reprodução / internet Beyoncé e Tina Turner

A cantora Beyoncé fez uma homenagem emocionante para Tina Turner, que morreu nesta quarta-feira (24). A diva pop publicou um texto no site oficial Beyonce.com, fazendo um grande tributo para a rainha do Rock ‘n’ Roll.

"Minha querida rainha. Eu te amo infinitamente. Sou muito grata por sua inspiração e por todas as maneiras que você abriu o caminho. Você é força e resiliência. Você é o epítome do poder e da paixão. Somos todos tão afortunados de ter testemunhado sua bondade e belo espírito que permanecerão para sempre. Obrigado por tudo o que fez.", diziam as palavras junto de uma foto da participação das cantoras no Grammy de 2008.





Inúmeras vezes na carreira, Beyoncé já declarou que Turner era uma das maiores inspirações e uma grande artista que ela admirava. Sentimento que era reciproco por Tina.

A dupla finalmente conseguiu celebrar a admiração mútua durante a premiação de 2008 do Grammy, quando elas subiram ao palco para cantar uma versão de “Proud Mary”.

Beyoncé homenageou Tina Turner em seu site! 🖤



"Minha querida rainha. Eu te amo infinitamente. Sou muito grata por sua inspiração e por todas as maneiras que você abriu o caminho. Você é força e resiliência. Você é o epítome do poder e da paixão. Somos todos tão afortunados de… pic.twitter.com/v0FrTwrhkT — Beyoncé Access (@beyonceaccess) May 24, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.