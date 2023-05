Reprodução/Record AUÊ recebe Dicesar para comentar participação em 'A Grande Conquista'

Nesta quarta-feira (24), o 'AUÊ' recebe Dicesar, ex-participante do BBB e de A Grande Conquista, novo reality da Record.

Após dar o que falar nas redes sociais pela eliminação do programa da Record TV, o influenciador vai comentar a participação rápida, mas marcante.





Além disso, o programa repercute o fim do casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy e fim do relacionamento de LariEd, Larissa e Fred Bruno, participantes do BBB 23.

O AUÊ tem transmissão ao vivo, às 12h, no YouTube do Portal iG, com retransmissão nas redes sociais, e é apresentado pelo editor Kadu Brandão, e comentado pelas repórteres Isabella Fransinelli e Larissa Albuquerque.

Acompanhe ao programa "AUÊ" ao vivo: