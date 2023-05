Reprodução / Instagram Yudi Tamashiro

O apresentador Yudi Tamashiro deu entrada em um hospital de São Paulo nesta terça-feira, 23. A informação foi divulgada por Mila, esposa de Yudi, em uma postagem nas redes sociais, na qual relatou que o marido não estava se sentindo bem. Ela compartilhou fotos da internação e explicou que Yudi passará por exames, mas ainda não há um diagnóstico definido.

“Ele despertou com formigamento nas mãos, boca seca e uma agitação intensa, querendo resolver várias coisas de uma só vez, envolvendo-se em reuniões, gravações de podcast e inúmeros compromissos em um curto espaço de tempo.", relatou Mila.





"Embora isso seja algo comum em sua rotina, hoje foi diferente. Mesmo relutante, coloquei-o no carro e o levei rapidamente ao hospital. Cancelamos todos os compromissos, entrando em contato com cada pessoa para desmarcar tudo", continuou a cantora.

Em seguida, Mila compartilhou com as seguidoras um conselho baseado na fé religiosa que segue: “Como mulheres, mesmo tendo homens fortes ao nosso lado, precisamos ser igualmente fortes e estar atentas à voz de Deus. Nos momentos mais difíceis, é crucial exercermos sabedoria e assumirmos o controle da situação".





