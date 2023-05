Reprodução/ Instagram Virginia cobre tatuagem que fez em homenagem a Rezende, com quem namorou de 2018 a 2020

Nesta quinta-feira (18), Virginia retocou as tatuagens que tem na mão e aproveitou para mudar a que tinha em homenagem ao ex-namorado, o youtuber Rezende. A influencer tatuou o sobrenome do ex, mas agora, tem no lugar, um ramo de flores.

"Vou fazer uma cobertura nessa daqui. Tem um resto de uma outra tatuagem aqui nesse dedo, eu vou tampar ela", disse aesposa de Zé Felipe nos Stories do Instagram.

Em outro momento, Virginia reclamou da dor e disse que fez as atuagens sem pensar: "Eu não sei porque inventei de fazer tatuagem nesse lugar. Eu tinha m*rda na cabeça, só pode".

Em março deste ano, Virginia cobriu outra tatuaggem feita em homenagem a Rezende. Ela tinha a sigla “ADR”, nome da agência de Rezende, no ombro. No lugar, ainfluencer fez mais um ramo de flores.









