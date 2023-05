Reprodução/Instagram Viúvo de Rita Lee relembra foto com a cantora e filho se declara

Nesta sexta-feira (19) Roberto de Carvalho compartilhou um lindo registro ao lado da esposa, Rita Lee. A cantora morreu no dia 8 de maio.

O viúvo emocionou ao publicar a imagem no Instagram. Na legenda, o músico usou emojis de coração vermelho e estrela.





Nos comentários, o filho do casal, João Lee, se declarou para a dupla. "Lindos", escreveu ele na legenda da publicação.





Mais cedo, João contou como foi a experiência de voltar à casa de Rita Lee após a morte da cantora, aos 75 anos. A artista passou os últimos três meses de vida morando com o filho e o produtor musical expressou a emoção de retornar à residência que a mãe vivia com Roberto de Carvalho.

"Ao entrar no condomínio, senti um frio enorme na barriga. Fui me aproximando da casa bem devagarzinho, abri o portão, entrei com o carro e…. travei. Fiquei parado dentro do carro por cerca de 10 minutos, sem conseguir sair do lugar. Do nada, fui atropelado por um turbilhão de memórias e sentimentos, tudo meio que em fast forward, bagunçado e ao mesmo tempo. Foi muito maluco", disse ele.

