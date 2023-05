Reprodução Vera Fischer resgata foto nua e critica uso de tarja: 'Natural'

A atriz Vera Fischer relembrou nesta quinta-feira (18) a visita à Grécia realizada em 1982. No perfil do Instagram, a veterana compartilhou com os seguidores uma foto em que aparece nua em uma praia própria para nudismo.

No registro publicado, Vera está nua com o corpo molhado pós-banho de mar. Apesar de ser adepta do nudismo, a atriz teve que cobrir as regiões intimas devido à política da rede social.

"Patético você ter que por tarja porque, mesmo numa ilha de nudismo, esse instrumento chamado internet não permite mostrar seu natural", criticou na legenda da publicação.

Nos comentários, seguidores da atriz dedicaram diversos elogios. "O corpo belo e natural sem trocentas lipos hd, full hd, HDTV, led, lad e afins", escreveu uma fã.

"Com tarja ou sem tarja, maravilhosa desde sempre", elogiou outro. Algumas celebridades também responderam a publicação de Vera Fischer. "Deusa", comentou Letícia Spiller. "Só você", escreveu Drica Moraes. "Linda", adcionou Dani Calabresa.