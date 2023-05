Reprodução Castelo José Rico

O castelo que pertencia a José Rico, da dupla com Milionário, irá a leilão para pagar dívidas trabalhistas do cantor que morreu em 2015. A gigantesca residência está localizada em Limeira, no interior de São Paulo, e conta com 100 quartos, piscina, campo de futebol e um terreno de 48 mil metros quadrados.

Em 2015, ano da morte do sertanejo, a mansão já estava há 24 anos em construção e teria sido panejada para ser o recanto da família do cantor. Zé Rico morreu sem ver a obra finalizada.

A propriedade será usada para pagar o processo trabalhista movido por um músico que trabalhou com a dupla sertaneja entre os anos de 2009 e 2015.

O imóvel será leiloado com lance mínimo de R$ 1,6 milhão e as propostas serão enviadas em junho. O castelo ocupa a área de 4,8 hectares e é avaliado em R$ 1,5 milhão, sendo que somente 21,2% da construção será penhorada, e o restante serão edificações não averbadas.

