19/05 - Canos escondidos

Caio decide processar o pai. Luigi intercepta os remédios de Petra. Cândida (Suzana Vieira) aconselha Caio a conversar com o irmão Daniel. Daniel descobre que há canos submersos no terreno de Aline. Aline consegue os documentos da escritura do terreno. Caio planeja como garantir o sucesso herdado do pai.