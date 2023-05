Homenagens, presentes e surpresas: famosas celebram o Dia das Mães

Sabrina Sato

Sabrina postou na madrugada do domingo (14) uma mensagem de Dia das Mães, agradecendo por ter a filha Zoe, de 4 anos. "Todos os dias eu agradeço a Deus por ser sua mãe. Nem nos meus maiores sonhos imaginava dar e receber esse amor. E viva esse amor que transforma a gente. Viva a minha super mãe que tanto me ensina e me encoraja e todas as mamães do mundo. ( já tô me adiantando enquanto minha filha dorme pq amanhã vamos ficar grudadas desde cedo), escreveu ela. No Twitter, a apresentadora postou um vídeo de um desenho que a filha deu para ela.