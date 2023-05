Reprodução/Instagram Mães solo: 7 famosas que expõem e desabafam sobre maternidade

Nos últimos tempos, é possível enxergar relatos de mulheres sobre maternidade solo. Estejam na companhia de um parceiro ou não, algumas famosas desabafam da exaustão de criar um filho sem uma dedicação igual do companheiro.

Nomes como Luana Piovani, Titi Müller e Danielle Winits colocam o rosto para jogo nas redes sociais e expõem os pais das crianças com a falta de comprometimento na formação dos herdeiros.

Daniele Winits

No aniversário de 12 anos do filho caçula, Guy, fruto do relacionamento com Jonatas Faro, Danielle Winits expôs a maternidade solo que enfrenta . "Há 12 anos a gente conta a nossa história juntos ser mãe solo do cara (não foi à toa que dei o nome de Guy) me fez a mulher que precisei ser ontem. A que sou hoje. A mesma mulher que precisou renascer com ele em 28 de abril de 2011…", escreveu ela.

Com a repercussão da publicação e o choque, além da divisão de opiniões dos internautas, a atriz voltou às redes sociais para falar mais do assunto .

Na intenção de dividir a história com outras mães, a artista desabafou sobre a cena do filho dizendo que recebeu apenas uma mensagem do pai no aniversário. "Não é culpa deles se eles não receberam um telefone, se ficou só no WhatsApp. Se eles não tiveram tempo porque estavam cantando 'parabéns'. Então, mamães solo, assim como eu. Não é sua culpa, nunca foi. Filhos, nunca foi culpa de vocês. Nunca será. Qualquer desleixo afetivo tem endereço. E não é o endereço de vocês", disse.





Luana Piovani

O caso de Luana Piovani é conhecido por muitos, principalmente, por ela trazer o debate para as redes sociais desde que se separou de Pedro Scooby, em 2019. Os dois são pais de três filhos: o mais velho, Dom, e os gêmeos, Liz e Bento.

A atriz usa as plataformas virtuais para dar voz às outras mulheres que passam pelas mesmas situações que ela, ou até pior. Seja por vídeos desabafando sobre a responsabilidade paterna ou acusações contra o ex-marido, Piovani não fica calada quando o assunto envolve os filhos.

Atualmente, o sufista está movendo uma ação contra a ex-esposa por conta da exposição dos herdeiros nas redes sociais, considerada por ele como errada. No caso mais atual, ela foi até o perfil do Instagram para cobrar a pensão, além dos custos com funcionários que ajudam na logística das crianças.

"Agora vai querer brincar de gato e rato por causa de dinheiro, o que eu acho lamentável. Quem perde são os meus filhos, porque vão assistir isso, vão ficar tristes porque é uma briga entre o pai e a mãe, mas eu já disse, eu não dou mais cartaz para o Pedro, eu não corto mais na minha carne. Os filhos vão saber mesmo, que tipo de pai que tem", disse ela.

"Quem escolheu mal e porcamente o pai fui eu, apesar dos meus filhos serem maravilhosos e terem muita saúde, graças a Deus eu sou muito abençoada e grata por isso, [...] Ser pai é muito mais do que deitar e fazer filho, é levantar e criar", finalizou Piovani.





Titi Müller

O divórcio turbulento de Titi Müller e Tomás Bertoni deu o que falar nas redes sociais. Os dois são pais de Benjamin, porém, foram muitas às vezes que a apresentadora apareceu nas redes sociais para expôr o pouco comprometimento do pai da criança.

"Não é porque a pessoa pega o filho e paga a pensão que é o paizão do ano. É muito sobre o estado mental que essa pessoa deixa a mãe da criança... Essa mãe precisa ter o mínimo de estabilidade", disse ela no podcast Mil e Uma Tretas.

A ausência e falta de curiosidade na vida do herdeiro foram algumas das reclamações de Titi durante esse tempo separados. A separação aconteceu enquanto a apresentadora estava grávida e nos primeiros dias de vida de Benjamin, segundo ela, ela foi vítima de violências psicológicas e físicas.

Em fevereiro, Titi informou aos fãs que foi proibida pela Justiça de falar do ex-marido na web. "Por força de uma liminar que prevê pena de multa, a apresentadora Titi Müller está restrita em seu direito de se manifestar a respeito das sete ações que correm na Justiça entre as partes. Um novo recurso contra essa decisão anticonstitucional será pedido pelas advogadas que a representam", dizia o comunicado.

Já em abril, a Justiça revogou a liminar . "Afasta de mim esse cale-se sim! Caiu a liminar da minha mordaça! Tive medo de falar, de ser eu. Perdi trabalhos, o sono, ganhei conhecimento jurídico e agora o reconhecimento de que estou andando no caminho certo. Finalmente posso falar livremente sobre qualquer assunto. Sim. Qualquer", comemorou ela.





Giselle Itié

Quem também vive uma relação conflituosa com o ex-marido é Giselle Itié. Sem medo de expor o pai do filho, o ator Guilherme Winter, a atriz é sincera ao falar da criação de Pedro Luna.

O ex-casal se separou após quatro anos assim que o herdeiro nasceu. Morando com os pais, a artista precisou se descobrir na maternidade. Mesmo com o ex presente, ela se considera uma mãe solo, já que o comprometimento não é igual.

"O que é ser mãe solo? É um simples fato: se o pai não está criando tanto quanto você está criando, você é mãe solo", comentou ela no podcast Freestyle.

Em março deste ano, Pedro Luna completou 3 anos e a mamãe compartilhou fotos da festa de aniversário, porém, a ausência de Guilherme chamou a atenção dos seguidores. Depois, Giselle explicou que o ator esteve no evento, mas não quis posar com eles. "Não quis tirar fotos conosco. Infelizmente é a mais pura verdade", explicou ela.





Samara Felippo

Mãe de Alícia e Laura, frutos do antigo casamento com Leandrinho, a atriz também não esconde o desgaste e a correria para a criação das meninas .

Morando em países diferentes, ela é quem está vivendo com a rotina das filhas, por mais que elas passem férias com o ex-jogador de basquete, nos Estados Unidos.

"Quando eu falo que eu sou mãe solo, eu sou mãe solo mesmo. A partir do momento que uma mulher tem quase 90% da responsabilidade emocional, física, da rotina, do dia a dia, dessas crianças, mesmo que ela seja casada e more com companheiro, ela é muito solo. Então, eu me separei, mas ele mora fora, então eu sou mãe solo, ele não tem como estar aqui", disse ela em entrevista ao iG Gente em 2022.





Gaby Amarantos

Em 2009, a cantora deu à luz ao filho, Davi. Ainda na gravidez, ela foi abandonada pelo então namorado e precisou passar pela gravidez de forma solitária e difícil. Sem o interesse do parceiro, ela criou o herdeiro como mãe solteira.

A artista sempre ressaltou a importância da rede de apoio entre as mulheres. Para ela, sua maior fonte de incentivo foi a mãe, Elza dos Santos, que morreu em 2015.

"Muitas mulheres, mães solo, tem que abandonar seus sonhos por falta de rede de apoio na criação dos filhos. Faltam creches e essa responsa ainda recai sobre nós, mas ainda bem que tive você mãe", declarou Gaby ao celebrar o dia em que a matriarca completaria 76 anos.





Mariah de Moraes

Mãe aos 18 anos, a atriz já revelou que se descobriu mãe solo quando o filho completou 7 anos. Sem o apoio do pai da criança e tendo acabado de assinar contrato com a TV Globo, a atriz se viu desamparada.

Com o herdeiro com 13 anos, ela utiliza das redes sociais para refletir sobre a maternidade, além dos outros assuntos envolvendo mulheres, frisando que mulheres casadas também podem ser mães solo caso elas assumam a maior parte da responsabilidade do herdeiro.

"Me lembro do passado, me lembro de ter 22 anos e um filho de 3 que ainda mamava no peito. Me lembro que meu empresário na época me proibiu de dizer que eu ainda amamentava porque seria mais difícil conseguir trabalho como atriz. Depois que engravidei ficou mais difícil mesmo, imagine. Aos 18 engravidar e sustentar as consequências dessa escolha. Eu nunca quis chocar ninguém, mas devia ser chocante na época", escreveu ela em um dos textos no Instagram.





