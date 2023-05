Faby Monarca criticou Igor Cavallo e Marcos Oliver, que se irritaram

Faby Monarca chamou Igor Cavallo de machista e criticou uma fala do participante. "Disse que eu cresci em cima das costas de alguém. Agora, Oliver [ex-marido dela] disse que você que tinha que estar no meu lugar. Ser famoso é muito fácil, mas para se manter da fama tem que ter talento e capacidade e nenhum dos dois você tem", disse a participante. Igor falou que agora Faby é inimiga dele. Oliver disse que a ex-esposa só sabe fazer fama com o nome dele.