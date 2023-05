Reprodução/Instagram Rita Lee e Roberto de Carvalho

Roberto de Carvalho, músico e viúvo de Rita Lee, compartilhou nesta quinta-feira (11) nas redes sociais vídeos da homenagem feita por fãs da cantora após a cremação do corpo.

Os admiradores cantaram trechos da música "Chega mais" enquanto estavam do lado de fora da cerimônia fúnebre, que ocorreu no Planetário do Ibirapuera, em São Paulo.





A cantora, que faleceu na noite de segunda-feira aos 75 anos, teve um velório que durou quase 10 horas, repleto de amigos, fãs e celebridades como Xuxa, Giulia Be e Maria Rita.

Rita Lee e Roberto de Carvalho viveram juntos por 46 anos e tiveram três filhos, Beto, João Lee e Antônio. Juntos, formaram uma das mais longas parcerias musicais e amorosas da música brasileira.













