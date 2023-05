Reprodução/Instagram Totia Meireles celebra 32 anos de casamento à distância

Nesta quinta-feira (11) Totia Meireles está comemorando 32 anos de casamento com o marido, Jaime Rabacov. O casal vive em casas separadas desde o início da união.

No perfil do Instagram, a atriz relembrou lindos registros ao lado do amado e celebrou a data especial.





"32 anos depois estamos juntos e felizes! Tiramos a sorte grande! Te amo", escreveu ela na legenda da publicação.

Por questões de trabalho, o casal moram em cidades diferentes. Ela no Rio de Janeiro, e ele mora em Miguel Pereira, cerca de duas horas de distância.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente