Robert De Niro mostra primeira foto e revela nome da filha caçula

Após o mistério, Robert De Niro revelou o rostinho e nome da filha caçula. Aos 79 anos, o ator deu às boas-vindas a bebê, fruto do namoro com Tiffany Chen.

Gia Virginia Chen De Niro nasceu no dia 6 de abril e se tornou a sétima herdeira do artista.

O ator aceitou dar detalhes do nascimento a TV CBS Mornings. De acordo com ele, a gestação foi planejada e o casal está nas nuvens com a chegada da filha.

Robert é pai de Drena, de 51 anos, e Raphael, de 46, do relacionamento com Diahnne Abbott; dos gêmeos Aaron e Julian, de 27, com a ex Toukie Smith; e de Elliot, de 25, e Helen, 11, do casamento com Grace Hightower.

