Após quase um ano, nome do filho de Rihanna e A$AP Rocky é revelado

Depois de quase um ano do nascimento, o nome do filho de Rihanna e A$AP Rocky foi revelado.

Segundo o site Daily Mail, o primogênito do casal se chama RZA Athelston Mayers. O nome é uma homenagem ao ator e rapper Robert Diggs, conhecido por RZA, líder do grupo Wu-Tang Clan.





O bebê nasceu no dia 13 de maio de 2022 e, de acordo com o documento publicado pelo portal, foi no hospital Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles.

Vale lembrar que Rihanna está grávida do segundo filho do casal. A notícia foi revelada durante o show dela no Super Bowl.

According to @DailyMail , Rihanna and Asap reportedly named their baby boy ‘RZA Athelston Mayers’

