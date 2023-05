Reprodução/Instagram Jamie Foxx

Jamie Foxx, ator de 55 anos, segue internado há mais de um mês nos Estados Unidos e sua família se prepara para possíveis complicações em sua saúde, segundo o site RadarOnline.

Uma fonte disse ao portal que, apesar dos relatos da equipe do ator de que ele está melhorando, os médicos ainda estão investigando o problema de saúde de Foxx.





"O pessoal dele diz que ele está OK e melhorando, enquanto os médicos tentam entender o problema, mas ele não estaria em um hospital há tanto tempo se ele estivesse minimamente ok", contou a fonte.

Apesar dos rumores, Foxx fez uma publicação nas redes sociais no início de maio para agradecer aos fãs e admiradores pelas mensagens positivas para a sua recuperação. O ator está internado desde o dia 12 de abril.





