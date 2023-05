Reprodução Aos 70 anos, Bruna Lombardi surpreende com ensaio sensual: 'Perfeita'

A atriz Bruna Lombardi compartilhou nesta quinta-feira (11) fotos inéditas de um ensaio sensual realizado pelo marido Carlos Alberto Riccelli, com quem se relaciona desde 1994. No perfil do Instagram, a atriz de 70 anos aparece de biquíni posando em uma paisagem verde e no quarto.

"Fiz essa sequência de fotos com o Ri, em casa na praia faz um tempo e acho que nunca postei. Deixei no meu arquivo confidencial, que aos poucos vou mostrando", explicou a atriz.

"O corpo é o instrumento do ator, mas nunca fui de me exibir, mesmo com uma enorme exposição pública, sempre fui discreta e reservada em relação à minha vida. Faz parte do que sou. E o tempo revela cada vez mais quem a gente é", refletiu na legenda.

Nos comentários da postagem, os fãs elogiaram o físico da Bruna e destacaram a beleza da artista.

"Linda demais! E que ser humano iluminado!", elogiou uma seguidora. "Linda e real... a beleza na sua essência, sem retoques, sem filtros, beleza que hoje se tornou rara... o que temos hoje? Clones de clones... Você mostra a beleza genuína. Linda demais", adicionou outro seguidor.

"Adoro as fotos que o seu esposo Ri tira de você, são de uma sensualidade e finesse sem iguais, muita admiração por vocês, muito amor", desejou outra fã. "Perfeita!", elogiou uma outra.